Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили обидчика пожилой женщины, сестры полярника Артура Чилингарова. Злоумышленник напал на пенсионерку в парадной ее же дома и попытался убить. О приговоре 3 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

ОПС Санкт-Петербурга. Осужденный Иван Еремин, напавший на сестру полярника Чилингарова

Перед судом предстал Иван Еремин, который, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года, находясь в алкогольном опьянении и вооружившись ножом, напал в парадной дома на Васильевском острове на сестру советского и российского учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, член-корреспондента РАН, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова Наталью. Довести свой преступный умысел мужчина не смог, так как его спугнула соседка, а потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь. Сам злоумышленник вскоре был задержан.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30-ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Еремин признал фактическую сторону дела, не признав квалификацию деяния. Также к подсудимому был предъявлен иск на 1,5 млн рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, по данным объединенной пресс-службы судов (ОПС) Санкт-Петербурга, гражданский иск удовлетворен судом на сумму 400 тыс. рублей.