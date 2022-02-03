Москва, , 17:10 — REGNUM Едва ли стоит надеяться на то, что жители РФ, которые заняты майнингом, сознаются в этом, если данный род занятий признают предпринимательской деятельностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил профессор факультета экономических наук ВШЭ Николай Берзон. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы ТПП РФ.

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«Предложение абсолютно здравое. Майнинг — это определенный вид бизнеса. Кто-то майнит биткоины, кто-то шьет сапоги, кто-то занимается кулинарией. И предложение вывести майнинг из тени и легализовать его абсолютно нормальное. Но сложности тоже могут возникнуть, — сказал Берзон. — Как вести учет? Надеяться на то, что майнеры проявят гражданскую ответственность и сообщат о том, что они этим занимаются? Майнингом занимаются люди, которые по складу характера в чем-то авантюристы. И будут ли они сознаваться в том, что занимаются майнингом и потребляют для этого электроэнергию? Таких ферм куча, и они все нелегальные. Вывести из тени — это хорошее дело. Но как придумать механизм? Маловероятно, что люди сами сознаются в том, чем они заняты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, с какой проблемой могут столкнуться власти РФ, приравняв майнинг к предпринимательской деятельности.

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