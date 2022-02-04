Подгорица, , 01:32 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич знает, что с 4 февраля он уже не будет стоять во главе правительства, так как «об этом договорился президент Мило Джуканович с частью правящей коалиции». Об этом Кривокапич заявил 3 февраля в обращении к гражданам Черногории накануне голосования в парламенте о доверии его правительству.

Здравко Кривокапич Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

«Я знаю, что завтра я уже не буду премьером, так как об этом господин Джуканович договорился с той частью правящей коалиции, которая была создана волей граждан 30 августа 2020 года», — процитировал телеканал РТС обращение Кривокапича.

По словам Кривокапича, его правительство не смогло «выдержать то нападение, которое пришло изнутри», и что главная сила исполнительной власти должна была быть в ее единстве.

«Больше всего пользы из этого правительства извлекли те, кто работали меньше всего, но кричали громче других», — рассказал Кривокапич.

Напомним, что парламент Черногории на заседании 3 февраля не подержал повестку, которая содержала пункт об отставке вице-премьера Черногории Дритана Абазовича. Ранее предложение об отставке вице-премьера в парламент внес Здравко Кривокапич.