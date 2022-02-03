Москва, , 17:05 — REGNUM Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle больше не сможет в прежнем формате работать в России. Ответные меры введены на недружественные шаги Берлина по прекращению вещания RT DE, сообщили 3 февраля в пресс-службе МИД РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

Уточняется, что Москва намерена закрыть коррпункт DW в России, аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро этого СМИ, запретить спутниковое и иное вещание DW в России.

Также Москвой будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента.

Кроме того, будет составлен список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российское СМИ. В итоге этим людям закроют въезд в Россию.

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