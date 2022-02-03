Москва, 3 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Заниженный курс рубля помогает отдельным секторам российской экономики и негативно сказывается на другие. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль

Комментируя результаты исследования «индекс бигмака», согласно которому российская валюта оказалась самой недооцененной в мире, экономист призвал скептически относится к этому рейтингу, но в то же время признал, что курс рубля является заниженным.

«Валютный курс — довольно важный показатель, и он оказывает сложное и довольно разное влияние н разные сектора экономики. От слабости рубля выигрывают экспортёры, заметные доходы получает федеральный бюджет. И подобное положение дел стимулирует отрасли бизнеса, которые не на словах, а на деле занимаются импортозамещением. Но ровно в таких же объёмах это ведет к тому, что растет инфляция, поскольку около трети потребительской корзины россиянина — это импортные товары и соответственно наш регулятор в лице Центробанка вынужден принимать антиинфляционные меры, которые тоже достаточно болезненны для некоторых отраслей российского бизнеса», — сказал Хестанов.