Новосибирск, 3 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период ухудшения эпидемиологической обстановки объявили набор автоволонтёров. Об этом сообщило региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёр

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Уточняется, что волонтёры помогают медикам, принимают звонки в кол-центрах, доставляют продукты и лекарства одиноким пожилым новосибирцам.

Так, на протяжении двух недель помощь оказывали около 200 волонтёров города Новосибирска и Новосибирской области.

Отмечается, что к команде добровольцев может присоединиться любой неравнодушный новосибирец, имеющий личный автомобиль — для этого нужно податьонлайн-заявку.