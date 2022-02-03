Москва, , 16:55 — REGNUM Исполнитель Виктор Салтыков стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 3 февраля.

Виктор Салтыков на церемонии прощания с Юлией Началовой Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью Салтыков рассказал о своём неудачном браке с певицей Ириной Салтыковой — он признался, что не хотел жениться на ней. «Не хотел жениться в душе. Меня убедили мои близкие родственники… У Иры было очень много хороших качеств, но жить вместе мы не смогли бы всё равно… Плохо мы жили» — поделился он.

Салтыков также признался, что однажды поднял руку на бывшую супругу. «Уже не было сил», — объясняет музыкант.

Ранее Ирины Салтыкова в одном из своих интервью назвала причину развода с Виктором Салтыковым. «Почему мы развелись? Ну, потому что он бухал и дрался», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Салтыков и Ирина Салтыкова прожили в браке семь лет. У них есть общая дочь Алиса.

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