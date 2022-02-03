Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, , 16:54 — REGNUM В посёлке Билимбай Свердловской области семьи с детьми вынуждены проживать в доме, в котором потолки протекают и могут рухнуть. Этой ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль СКР

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Поводом для интереса стали публикации местных СМИ. Из публикаций следует, что люди уже пять лет ждут улучшения жилищных условий или хотя бы ремонта, но пока ничего этого нет.

Бастрыкин поручил главе областного управления СКР Михаилу Богинскому организовать проверку и представить доклад. В администрации Первоуральска ситуацию пока не прокомментировали.