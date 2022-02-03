Мурманск, 3 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека при кораблекрушении в Баренцевом море, сообщает пресс-служба СКР.

(сс) Pexels Шторм

«По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от поселка Дальние Зеленцы судно МРБ — 1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось 5 членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Как сообщало ИА REGNUM, на получившем пробоину судне находилось пять человек, четверым удалось спастись.