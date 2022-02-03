Москва, , 16:53 — REGNUM Вводить механизмы налогового и административного регулирования цен на медицинские услуги предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Анализ крови

«Очевидно и то, что в области ценообразования, в том числе на медицинские анализы и услуги пора вводить механизмы налогового и административного госрегулирования», — заявил Миронов.

В частности, он обратил внимание на то, что, по данным экспертов, один ПЦР-тест обходится государству в 120−150 рублей, а в розницу люди платят за него 1,5 тыс. — 2 тыс. рублей.

Читайте также: Миронов призвал Генпрокуратуру проверить бездействие ФАС по ПЦР-тестам