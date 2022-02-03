Брянск, 3 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия в связи с ситуацией с COVID-19 вводятся с 4 по 18 февраля на территории Брянской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области искусства и развлечений. Временно закрываются детские развлекательные комплексы и игровые комнаты в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения.

Под запретом также проведение мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе концерты и корпоративы в организациях общественного питания.

С начала пандемии в Брянской области подтверждено 108 265 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 97 871 пациент, скончался от осложнений 3 281 человек.