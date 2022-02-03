Ярославль, , 16:50 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил правительству разработать стратегии развития муниципальных образований. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание правительства Yarregion.ru

О стратегии развития территорий Ярославской области подробно говорили на заседании правительства. При разработке планов будут учтены мнения местных властей, общественников, промышленников, представителей бизнеса и жителей районов.

«Мы начинаем большую работу над стратегией развития муниципальных образований. То есть над формированием четкого плана развития городов и районов Ярославской области на ближайшие пять лет. Конечно, стратегия развития будет формироваться не с нуля. Уже многое сделано, и каждый район имеет определенные представления, как он будет развиваться. Но когда я встречаюсь с жителями во время поездок, они спрашивают — что у нас будет сделано в этом году, следующем, через год. Поэтому мы хотим, чтобы жители понимали это вместе с нами… Нам не нужны документы, написанные в кабинетах и потом спущенные на землю. Поэтому это будет публичный процесс, учитывающий интересы граждан и инициативу с мест, — сказал врио губернатора области Михаил Евраев.

В Ярославской области 16 муниципальных районов и 3 городских округа — Ярославль, Рыбинск и Переславль. На данный момент на областном уровне идет обработка предложений, поступивших с мест.

«Полученные предложения проработаны специалистами департамента. Кроме того, проанализированы практики разработки аналогичных документов в других субъектах страны. Выработана методология формирования стратегических планов развития, и подготовлен проект типовой формы плана на 2022−2027 годы, в котором учтены все ключевые сферы жизнедеятельности, экономики районов и области в целом», — сказал зампред ярославского правительства Алексей Доронкин.

Каждую стратегию структурно разделят на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры, развитие социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. По каждому направлению обещают разработать свой комплекс мероприятий. И они не должны остаться только на бумаге.

«После подготовки проектов стратегий с учетом мнения общественности будем собираться и рассматривать каждый район по каждому конкретному направлению вместе с главами. Они не должны быть общими документами. И будут находиться в открытом доступе и содержать конкретные мероприятия, которые будут реализованы», — сказал Михаил Евраев.

Исполнение утвержденных планов муниципальных образований будет находиться на постоянном контроле правительства Ярославской области.