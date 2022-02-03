Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Следствие просит избрать домашний арест инспектору ГИБДД Петербурга Александру Колесникову, сломавшему руку женщине-оперуполномоченному уголовного розыска, сообщили 3 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Домашний арест Vassilis

3 февраля Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Колесникову меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Обвинение Колесникову предъявлено. Вину он не признает. Следствие просит избрать меру по 1 апреля», — уточнили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. В ходе словесной перепалки оперуполномоченный уголовного розыска толкнула несколько раз коллегу-мужчину в грудь и высказала оскорбления. В свою очередь сотрудник ГИБДД толкнул ее в стену, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости.

В результате оперуполномоченный, инспектор ГИБДД и его коллега, были уволены из органов внутренних, так как их действия «несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел». Также в отношении Колесникова возбуждено уголовное дело по п. а ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, с применением насилия»).

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