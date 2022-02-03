Бишкек, 3 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором российской Национальной лизинговой компании по развитию промышленности Дмитрием Ерошоком. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

Читайте также: Киргизские бизнесмены стали реже пользоваться услугами лизинговых компаний

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов по поставке дорожной техники, аппаратных кассовых комплексов для таможенного и налогового администрирования и обновления парка железнодорожных составов госпредприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги»).

Руководитель российской лизинговой компании рассказал главе киргизского кабинета министров о ранее реализованных комплексных финансовых программах, включая инвестиционные и авиационные проекты, и заявил о готовности начать поставку в Киргизию необходимой техники уже в ближайшее время.

Читайте также: Россия и Киргизия создают совместную лизинговую компанию