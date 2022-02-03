Новосибирск, 3 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области расширены мощности детских коронавирусных стационаров. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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«За последние сутки мы увеличили до 300 коек нашу детскую больницу № 3 для госпитализации детей, — уточнил Хальзов. — Для оказания помощи на стационарных условиях кроме третьей детской больницы задействованы шестая детская больница и развёрнут коечный фонд в первой детской больнице».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на лечение новосибирцев с коронавирусом направят ещё более 15 млн рублей.