3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Полегенько, , 20:26 — REGNUM Первая в Крыму «Фабрика процессов» открылась в Симферополе 3 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Фабрика процессов» разместилась на базе одного из крупнейших крымских предприятий по хлебопечению. Это уникальная производственная площадка, где смогут проходить обучение сотрудники предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», других крупных предприятий региона, представители региональных органов исполнительной власти.

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие «Фабрики процессов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня очень важный для Крыма день: мы впервые запустили «Фабрику процессов». Это уникальная площадка, на которой будут обучаться сотрудники предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» и других крупных предприятий республики, а также представители региональных органов исполнительной власти», — отметила заместитель председателя совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как уточнили в пресс-службе министерства экономического развития Республики Крым, обучение планируется вести по двум программам: «Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии» и «Повышение эффективности офисных процессов». Участники программы смогут изучить инструменты бережливого производства и применить знания в ходе деловой игры, имитирующей производственный и офисный процессы. Каждый участник получит возможность оценить выгоды внедрения на предприятии инструментов бережливого производства для получения существенного экономического эффекта с минимальными денежными вложениями.

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Если в предыдущие годы обучение проводил Федеральный центр компетенций, то сейчас обучать персонал будут наши, крымские тренеры. Они прошли сертификацию, получили подтверждение своих знаний, и теперь мы можем с гордостью сказать, что Крым будет сам проводить обучение сотрудников предприятий в рамках нацпроекта», — прокомментировала Ирина Кивико.

«В этом году у нас «скромные планы». Через «Фабрику процессов» должны пройти 27 коллективов, и для этого создана прекрасная база, на которой можно будет полученные теоретические знания закрепить на практике», — добавил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM Производственный цех предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Готовая продукция предприятия «Крымхлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год, а также прирост производительности труда, который должен составлять более 20%. Срок реализации программы — до 2024 года. Программа может быть внедрена на предприятиях с выручкой от 400 миллионов в год. Сегодня, уточнила вице-премьер Крыма, в реализации нацпроекта «Производительность труда» участвуют уже 27 крымских предприятий, а до 2024 года число участников планируется увеличить до 40.

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико Александр Полегенько © ИА REGNUM