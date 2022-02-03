Москва, , 16:50 — REGNUM Курс рубля является заниженным. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, «индекс бигмака», показавший, что российская валюта является самой недооцененной в мире, во многом носит популистский характер. Тем не менее, его результаты в данном случае во многом соответствуют реальному положению дел.

«Как ни странно, утверждение о том, что рубль сильно недооценён, соответствует действительности. Причина недооценки — высокая геополитическая премия в курсе рубля. То есть многие инвесторы и иностранные, и внутрироссийские обеспокоены геополитической напряженностью. Поэтому они избавляются от рублевых активов и покупают валюту. Поэтому курс рубля снижается ниже равновесных значений, при которых он был бы, если бы не было геополитической напряженности», — сказал Хестанов.

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