Москва, 3 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Курс рубля является заниженным. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По словам эксперта, «индекс бигмака», показавший, что российская валюта является самой недооцененной в мире, во многом носит популистский характер. Тем не менее, его результаты в данном случае во многом соответствуют реальному положению дел.

«Как ни странно, утверждение о том, что рубль сильно недооценён, соответствует действительности. Причина недооценки — высокая геополитическая премия в курсе рубля. То есть многие инвесторы и иностранные, и внутрироссийские обеспокоены геополитической напряженностью. Поэтому они избавляются от рублевых активов и покупают валюту. Поэтому курс рубля снижается ниже равновесных значений, при которых он был бы, если бы не было геополитической напряженности», — сказал Хестанов.