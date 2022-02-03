Штат Теннесси, США, , 18:33 — REGNUM Американский рэпер Young Buck (Дэвид Дарнелл Браун) задержан полицией по обвинению в вандализме. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 3 февраля.

Young Buck Скриншот YouTube

Известно, что в ходе конфликта со своей бывшей женой музыкант нанес повреждения ее автомобилю, что и стало поводом для привлечения правоохранительных органов. На текущий момент рэпер помещен в тюрьму Нэшвилла (США).

Напомним, что Young Buck является участником популярной группы G-Unit. Также артист является обладателем многочисленных сольных студийных альбомов.

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