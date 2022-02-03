Лондон, , 16:44 — REGNUM Два британских истребителя Typhoon из состава дежурных сил были экстренно подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии из-за обнаружения неопознанных самолетов, приближавшихся к границам Британии, сообщает 3 февраля пресс-служба королевских ВВС.

Флаг Шотландии Calum Hutchinson

«Истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут вместе с заправщиком Voyager с авиабазы Брайз Нортон вылетели навстречу самолетам, приближающимся к зоне интересов Великобритании», — указано в сообщении.

Подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное заявление ВВС Британии делали 2 февраля, позднее заявив, что выполняли сопровождение российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над международными водами.

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