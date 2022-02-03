3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 20:26 — REGNUM В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Авангард: на телеге в XXI век». На экспозиции представлены более 100 произведений представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Ярославского краеведческих музеев.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор выставки Анна Шакина, директор Вятского художественного Музея им. А. М. и В. М. Васнецовых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кураторы выставки Андрей Сарабьянов и Анастасия Винокурова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Белянкин. Натюрморт. 1916. Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены работы русских авангардистов, чье наследие ценится во всём мире. Заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров. На выставке впервые показана отреставрированная двусторонняя картина «Композиция» Алексея Моргунова. Редкая работа обнаружена кураторами выставки в собрании краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в проекте по сбору средств приняли участие более 800 человек.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект обращается к событиям послереволюционного времени. В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли около 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда, и Казани. Выставка должна была отправиться по другим городам губернии. Через месяц на телегах картины были отправлены в соседний город Яранск, но из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы картины оставлены в местном музее.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин. Изба. 1920. Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин. За самоваром. Портрет О. М. Ясеневой. 1913 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин. Портрет М. Н. Евлампиевой. 1914 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин. Ранняя весна. 1918 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин. Портрет девочки. 1910 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция экспозиции столетней давности в современном мире, показывает что реалистическое искусство сосуществует с модернистскими экспериментами и беспредметными композициями. В начале 1920-х годов такое соседство демонстрировало многообразие стилистических направлений, сосуществовавших в искусстве, отмечают кураторы выставки.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Родченко на выставке «Авангард: на телеге в XXI век» в Мущее русского импрессионизма Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Родченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Беспредметное (абстрактное) искусство стало самой трудной для восприятия и понимания частью 3-й передвижной художественной выставки в Советске. Устроители экспозиции взяли на себя сложную задачу — объяснить публике суть современного искусства или хотя бы постараться преодолеть барьер его активного неприятия. Трудно сказать, насколько успешно была выполнена поставленная задача, но беспредметность оказалась главной частью экспозиции, ее кульминацией…»

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Кураторам Анне Шакиной и Андрею Сарабьянову удалось провести почти детективное расследование, в результате которого в музеях Кировской области и Татарстана были обнаружены живописные полотна и графические листы, участвовавшие в передвижных выставках 1920-х годов. Многие из них фактически «выпали» из мировой истории искусства, и сегодня широкому зрителю возвращаются первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, а также открываются имена Веры Вильковинской, Георгия Лазарева, Иллариона Плещинского, Николая Шикалова».

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Искусство перевозки искусства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Искусство перевозки искусства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В начале XX века произведения искусства перевозились между городами и странами самыми разными способами: экипажами, поездами, пароходами… Так русские художники отправили больше тысячи картин на корабле из Петрограда в Нью-Йорк, французские живописцы присылали на выставки в российские столицы холсты почтой, а московские коллекционеры доставляли купленные в Париже полотна модернистов в специальных вагонах. Но кураторы — энтузиасты 1920-х были вынуждены перевозить экспонаты своих смелых выставочных проектов по российской глубинке «опасным» транспортом — телегой, отмечают организаторы выставки.

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Искусство перевозки искусства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Искусство перевозки искусства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На третьем этаже музея расположилась экспозиция специального проекта «Искусство перевозки искусства». Интерактивная выставка рассказывает о том, как происходит перевозка культурных ценностей в современном мире, показывая историю и произошедшие изменения в этой теме. Посетители могут узнать о процессах упаковки и перевозки, которые остаются вне поля зрения.

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Искусство перевозки искусства» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» уже показана в Екатеринбурге и в Кирове. В Москве выставка проходит в Музее русского импрессионизма. Она продлится до 22 мая 2022 года.