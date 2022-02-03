Орел, 3 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 73% проб, отправленных на секвенирование из Орловской области. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, из общего числа проб, отобранных в Орловской области на третьей календарной неделе, в 73% выявлен штамм «Омикрон», остальные 27% приходится на штамм «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, со второй половины января в регионе фиксируется рост ковид-заболеваемости. По данным на 28 января на «Омикрон» приходилось около половины от общего объёма исследованных проб.