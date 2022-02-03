Киев, , 16:41 — REGNUM Открывая седьмую сессию Верховной рады Украины, президент страны Владимир Зеленский анонсировал создание нового альянса, куда также войдут Великобритания и Польша. Взяв за пример союз AUKUS (Австралия, Великобритания, США), новообразование можно назвать UKPOLUK. Но говоря о защите интересов Киева и Варшавы, Лондон создаёт британское копье против Евросоюза и России. Об этом пишет институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Перспективы альянса оценил бывший глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский. По его словам, новый оборонный союз вне НАТО нельзя создать исключительно решением правительств стран, ратифицировать договор должны Сейм, Сенат и президент Польши.

Особую опасность представляют обсуждаемые гарантии безопасности — предположив угрозу один из участников союза, например Киев, теоретически может объявить войну России, что приведёт Варшаву и Лондон к вооруженному конфликту с Москвой, полагают аналитики Института РУССТРАТ.

Эксперты уверены, что инициатива исходит от Великобритании, которая с помощью российско-украинского противостояния пытается вернуть позиции великой державы, ослабленные Brexit'ом. Для этого Лондон всячески пытается подорвать Евросоюз, одновременно отстраняясь от Германии и Франции и в какой-то степени даже от США.

Польша ведёт схожую политику, от представителей правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) регулярно слышна критика в адрес Берлина и Брюсселя. Накануне премьер-министр страны Моравецкий прямо сказал, что «внешнеполитические усилия Польши теперь направлены на противодействие вмешательствам со стороны ЕС».

Немецким и французским властям стоит инициировать рассмотрение вопроса об UKPOLUK членами Североатлантического альянса, считают в Институте РУССТРАТ. Варшава и Лондон должны быть предупреждены об опасности односторонних действий, иначе им нечего делать в НАТО. Евросоюз обязан отчётливо понимать, речь идет уже о гораздо большем, чем судьба Украины: британско-польские провокации могут довести до третьей мировой войны.