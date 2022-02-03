Киев, 3 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Открывая седьмую сессию Верховной рады Украины, президент страныВладимир Зеленский анонсировал создание нового альянса, куда также войдут Великобритания и Польша. Взяв за пример союз AUKUS (Австралия, Великобритания, США), новообразование можно назвать UKPOLUK. Но говоря о защите интересов Киева и Варшавы, Лондон создаёт британское копье против Евросоюза и России. Об этомпишет институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Перспективы альянса оценил бывший глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский. По его словам, новый оборонный союз вне НАТО нельзя создать исключительно решением правительств стран, ратифицировать договор должны Сейм, Сенат и президент Польши.

Особую опасность представляют обсуждаемые гарантии безопасности — предположив угрозу, один из участников союза, например Киев, теоретически может объявить войну России, что приведёт Варшаву и Лондон к вооруженному конфликту с Москвой, полагают аналитики Института РУССТРАТ.

Эксперты уверены, что инициатива исходит от Великобритании, которая с помощью российско-украинского противостояния пытается вернуть позиции великой державы, ослабленные Brexit'ом. Для этого Лондон всячески пытается подорвать Евросоюз, одновременно отстраняясь от Германии и Франции и в какой-то степени даже от США.

Польша ведёт схожую политику, от представителей правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) регулярно слышна критика в адрес Берлина и Брюсселя. Накануне премьер-министр страны Моравецкий прямо сказал, что «внешнеполитические усилия Польши теперь направлены на противодействие вмешательствам со стороны ЕС».

Немецким и французским властям стоит инициировать рассмотрение вопроса об UKPOLUK членами Североатлантического альянса, считают в Институте РУССТРАТ. Варшава и Лондон должны быть предупреждены об опасности односторонних действий, иначе им нечего делать в НАТО. Евросоюз обязан отчётливо понимать, речь идет уже о гораздо большем, чем судьба Украины: британско-польские провокации могут довести до третьей мировой войны.