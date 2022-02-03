Москва, , 16:40 — REGNUM Одна из проблем, с которыми могут столкнуться власти РФ, приравняв майнинг к предпринимательской деятельности, — это определение доходов таких организаций и, как следствие, их налогообложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы ТПП РФ.

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«Необходимо, чтобы майнинг участвовал в формировании доходной базы бюджета. В первую очередь субъектов Российской Федерации, — сказал Сафонов. — Но, к сожалению, майнинг в РФ пользуется очень часто дополнительными льготами в виде низких тарифов для жителей тех или иных регионов. Поэтому в данном случае правительству стоит рассмотреть предложенную ТПП возможность, но надо понимать, что проблема непроста. Майнинговые компании не регистрируются и организуют свой бизнес в неформальном секторе».

Кроме того, как пояснил Сафонов, есть проблема налогообложения.

«Доходы в криптовалюте учесть сложно, и поэтому могут возникнуть сложности с определением дохода майнеров. Биткоины и прочее они не отражаются на персональных счетах граждан. Ни на карточках, ни на банковских счетах. Это все за пределами юрисдикции налоговой службы. И единственный вариант регулирования майнинговой деятельности — это изменение тарифной политики в части потребления электроэнергии», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ Александр Чулок заявил, что майнинг — это глобальный тренд с крайне неоднозначными эффектами.

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