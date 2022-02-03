Архангельск, 3 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Архангельский центр экспресс-тестирования на ковид за первые сутки работы обследовал 600 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«За первые сутки работы в центре приняли порядка 600 пациентов, у 30 процентов протестированных диагностирован COVID-19. Сегодня за первую смену, с 7 до 14 часов, уже прошли тестирование 462 человека», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки госпитализировали 192 ковид-пациента.