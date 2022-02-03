Новосибирск, 3 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области на лечение пациентов с коронавирусом направят дополнительные средства. Соответствующее распоряжение принято сегодня, 3 февраля, на внеочередном заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, решение обусловлено значительным ростом случаев заражения коронавирусом на территории региона.

Отмечается, что более 15 млн рублей поступят из резервного фонда новосибирского правительства в Новосибирскоблфарм.