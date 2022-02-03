Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Разработчики видеоигр положительно отзываются о портативной консоли Steam Deck и её мощностях. Об этом 3 февраля пишет «Игромания», ссылаясь на информацию PC Gamer.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Так, разработчик Valheim Джонатан Смарс заявил, что его игра работает на Steam Deck настолько хорошо, что в неё не пришлось вносить существенных изменений. А разработчик Rise to Ruins Рэймонд Дорр назвал тачпад консоли «самым удобным из всех, с которыми ему доводилось работать».

Напомним, что Steam Deck поступит в продажу 25 февраля 2022 года. Сейчас Valve активно тестирует игры, которые будут запускаться на консоли.

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