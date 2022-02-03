Вашингтон, 3 февраля 2022, 16:38 — REGNUM Разработчики видеоигр положительно отзываются о портативной консоли Steam Deck и её мощностях. Об этом 3 февраля пишет «Игромания», ссылаясь на информацию PC Gamer.

Игровая консоль Steam Deck
Игровая консоль Steam Deck
Steam Deck

Так, разработчик Valheim Джонатан Смарс заявил, что его игра работает на Steam Deck настолько хорошо, что в неё не пришлось вносить существенных изменений. А разработчик Rise to Ruins Рэймонд Дорр назвал тачпад консоли «самым удобным из всех, с которыми ему доводилось работать».

Напомним, что Steam Deck поступит в продажу 25 февраля 2022 года. Сейчас Valve активно тестирует игры, которые будут запускаться на консоли.

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