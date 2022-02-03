Москва, , 16:38 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 28 января составил $634,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 21 января международные резервы страны составляли $639,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $5,5 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, на 1 января 2022 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,08 млрд, специальные права заимствования — $24,22 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $133,07 млрд.