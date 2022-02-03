Москва, 3 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. «Индекс бигмака» является в большей степени популистским способом оценки реального положения той или иной валюты. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Комментируя новость о том, что рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого «индекса бигмака» — допущения о том, что некий товар должен стоить одинаково во всём мире, экономист призвал относиться к такому рейтингу с долей скепсиса.

«В использование «индекса бигмака» популизма больше, чем практического смысла. И главная трудность, которая не позволяет использовать простые подходы, заключается в том, что в странах разные налогообложения и таможенные тарифы. Это приводит к тому, что любое сравнение каких-то продуктов совершенно не адекватно для оценки валютного курса. Если бы во всех странах уровень налогообложения был одинаков, то с этой оговоркой «индекс бигмака» был бы корректен», — сказал Хестанов.