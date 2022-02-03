Москва, , 16:37 — REGNUM Блогер Ида Галич и её отец стали гостями YouTube-шоу «Папа, закрой дверь». Выпуск с их участием доступен на канале LABELSMART с 3 февраля.

Ида Галич Скриншот с YouTube

В рамках шоу Ида Галич рассказала о том, как живёт вместе с родными в частном доме, а также как ей удаётся поддерживать с ними хорошие отношения. Блогер призналась, что недавно приобрела трёхкомнатную квартиру в центре Москвы, чтобы у неё было отдельное место для работы. «Я поняла, что мне требуется место, где я могла бы день или два в неделю побыть наедине с собой», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ида Галич вошла в рейтинг блогеров, которым доверяют жители России. Вместе с ней в списке оказались Настя Ивлеева, Юрий Дудь, Илья Варламов и другие.

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