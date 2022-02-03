Оттава, , 16:59 — REGNUM Правительство Канады рассматривает возможность привлечения армии для прекращения протестов дальнобойщиков, выступающих против принудительной вакцинации, сообщает 3 февраля The Washington Times.

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Канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

Протест начался в минувшую пятницу, 28 января, и по началу был проигнорирован премьер-министром Канады Джастином Трюдо и местными СМИ.

Отметим, что экономика США сильно зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Ещё $295 млрд приходится на логистические операции с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд — на операции с Мексикой.

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