Кострома, 3 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Костромская областная дума заняла 13 место среди 18 парламентов Центрального федерального округа по открытости. Об этом со ссылкой на результаты исследования Фонда развития городского самоуправления «1870» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Здание Костромской областной думы

Исследование «Парламент на ладони» проводилось в 2021 году. Специалисты присваивали думам баллы за прозрачность в принятии решений, законотворческой работе, обратной связи с гражданами, социальной доступности, обеспечению гарантий равенства партий на освещение в СМИ, внутренних вопросах.

Законодательное собрание региона набрало 49,83 баллов и заняло 58 место среди парламентов 85 субъектов России. По сравнению с 2020 годом дума улучшила свои позиции — тогда она занимала 75 место.

Заксобрание не публикует поименные результаты депутатского голосования, не стенографирует заседания. Орган не транслирует и не ведёт записи заседаний профильных комитетов, на которых, зачастую, оглашается значимая информация. К плюсам можно отнести публикацию документов, внесенных на рассмотрение, полноту ответов по обращениям, поступающим на электронную почту, наличие аккаунтов в социальных сетях и информации о личных приёмах депутатов.

Отметим, что дума соседней Ярославской области оказалась на 73 месте среди регионов России и на 16 месте среди 18 заксобраний ЦФО. Наиболее качественной, чем в Костроме и Ярославле, признана работа Ивановской (11 место в России), Кировской (18), Вологодской (43) и Нижегородской (53) дум.