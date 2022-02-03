Орел, 3 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов с 23:00 до 06:00 временно приостановлена в Орловской области. Запрет вступит в силу с 10 февраля. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по итогам заседания 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«До 10 февраля временно запрещена работа предприятий общественного питания и ночных клубов с 23:00 до 06:00», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января в Орловской области начали вводить новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.