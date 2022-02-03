Архангельск, 3 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки на больничные койки попали 192 ковид-пациента, всего инфекцию выявили у 2571 человека, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 813 архангелогородцев, 511 северодвинцев, 134 жителя Котласа. 103 новых случая выявлено в Онежском районе, 100 — в Каргопольском округе, 93 — в Няндомском районе, 90 — в Коношском. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Пинежском, Устьянском, Вельском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет, Турцию, Финляндию и на Кубу», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора объявила о выявленном в РФ новом варианте «Омикрона».