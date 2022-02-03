Петрозаводск, 3 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Карелии за неделю в три раза выросло количество обращений в службу «122» из-за коронавирусной инфекции. Об этом 3 февраля сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Волонтеры на дежурстве в службе «122»

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По его словам, ежедневно операторы колл-центра принимают порядка 13 тыс. звонков. Получение результатов теста и вызов врача на дом — наиболее распространенные поводы для обращений.

«В колл-центре почти в два раза увеличено количество операторов, расширена площадь рабочих мест, теперь 35 сотрудников размещаются в двух кабинетах», — отметил он.

Чиновник отметил, что в качестве волонтеров, кроме студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, к обработке обращений привлечены студенты Петрозаводского педагогического колледжа.