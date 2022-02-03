София, , 16:33 — REGNUM Правительство Болгарии выделит в общей сложности около 70 миллионов левов ($40 млн) на развитие частных животноводческих хозяйств и птицеферм. Об этом 3 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут распределяться по каналам государственного фонда сельского хозяйства (ГФСХ) среди нескольких сотен мелких предприятий.

Полученную сумму можно истратить на возмещение убытков, понесенных хозяйством вследствие карантинных мер в связи с коронавирусом, а также на погашение текущих кредитов.

В 2021 году ГФСХ выплатил фермерам 74 млн левов ($42,7 млн). Каждый владелец хозяйства, участвующий в программе, получил на развитие бизнеса по 23 тыс. левов ($13 тыс.).

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