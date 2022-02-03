Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области оставил без изменений решение предыдущей инстанции о запрете строительства жилого комплекса на улице Береговой. Истцами в деле выступили компания ООО «ДЛВ Инвест» и министерство строительства Ростовской области, ответчиком — городской департамент архитектуры и градостроительства, отказавшийся выдавать разрешение на строительство.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — сказано в картотеке.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа кассационной инстанции оставил в силе постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, постановившего запретить строительство на улице Береговой.

Застройщик несколько лет назад получил разрешение на строительство 22-этажного жилого дома на улице Береговой. Однако участки, расположенные в непосредственной близости к реке Дон, были внесены в зону охраны речного фасада. На территории разрешено располагать только объекты общественно-культурного кластера.

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