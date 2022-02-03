Москва, 3 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Майнинг — это глобальный тренд с крайне неоднозначными эффектами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ Александр Чулок. Так он прокомментировал инициативу главы ТПП РФ приравнять майнинг к предпринимательству.

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«Надо понимать, что майнинг — это один из глобальных трендов. И то, что мы пытаемся вписаться в передовые мировые тенденции, это правильно. Но эффекты этого тренда очень неоднозначные, — сказал Чулок. — Начиная от энергозатрат, «зеленой» повестки и заканчивая угрозами, связанными с национальным суверенитетом и подрывом функции центральных банков. И моя позиция заключается в том, что данный вопрос надо изучать научно обоснованно. То есть рассматривать сценарии и развилки. Строить экономические модели. Это очень важный момент. Не отвергать данный тренд — это правильно, но при этом я не могу сказать, что его надо однозначно поддерживать без продумывания всех нюансов, связанных с нашей российской спецификой».

Например, как пояснил Чулок, нужно использовать экспериментальные правовые режимы — так называемые «песочницы».

"Это отработка «пилотов». Но для этого надо хорошо продумать сам «пилот» и иметь четкую обратную связь. Но закрывать на майнинг глаза и списывать его со счетов — это очень неправильно. Равно как и говорить о том, что туда надо бежать, забыв про всё, — сказал директор Центра. — И одна из главных особенностей — это стоимость электроэнергии. В каких-то регионах это может быть нашим конкурентным преимуществом, а где-то она стоит очень дорого. Региональное распределение разное. Плюс инфраструктура. И последнее — восприятие населения. У нас многие несут в себе дух авантюризма 1990-х годов. Быстро заработать, а дальше будь что будет. И тут важна стратегия государства, которая бы позволила направить этот дух авантюризма в позитивное русло, устанавливая форматы и правила игры. Четкие и понятные правила игры были бы самым верным решением».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что власти РФ, решая судьбу майнинга, воспользуются китайским опытом.