Варшава, 3 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Дополнительные контингенты американских войск, которые в ближайшее время будут переброшены в Польшу, планируется разместить вдоль восточной границы страны. Об этом на брифинге с участием президента Польши Анджея Дуды сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

(сс) The U.S. Army Армия США

«Они будут базироваться в нескольких местах на восточном направлении, на нашей восточной границе. Детали будут оглашены в ближайшие дни. Сугубо технические вопросы, связанные с дислокацией этих подразделений еще согласовываются на уровне нашего министерства обороны и Пентагона», — передаёт слова Солоха «Польское радио».

По словам главы бюро нацбезопасности, в Польшу прибудут 1700 американских военнослужащих. Детали их размещения будут определяться американской стороной.

Также Солох напомнил о решении правительства Польши от 1 февраля, согласно которому в ближайшее время Украине будут переданы новейшие польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Grom-M» и боеприпасы к ним.

«Если мы говорим о ПЗРК «Grom-M» или других пусковых установках и боеприпасах, то было объявлено о передаче конкретного их количества Украине. Им нужно все. Украинцы очень решительно настроены. Поэтому любая помощь, в первую очередь оружие и боеприпасы, но и другое военное снаряжение и медтехника им очень необходимо. Они готовятся к худшему, хотя точно также, как и мы надеется, что до этого дело не дойдет», — сказал Солох.

Ранее, в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал на брифинге для журналистов, что в ближайшие дни в Польшу из США будет отправлено около двух тысяч американских военных.

Как уточняется, в Польшу будут переброшены части бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии «Вся Америка», которые в настоящее время дислоцируются в Форте Брэгг в Северной Каролине и принадлежат к силам быстрого реагирования.