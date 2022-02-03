Минск, , 16:30 — REGNUM Посол Украины Игорь Кизим вызван в МИД Белоруссии, где ему вручена нота протеста по факту нарушения границы страны украинским разведывательным беспилотником, сообщает 3 февраля МИД Белоруссии.

Камера беспилотника

По данным пресс-службы МИД, БПЛА Украины нарушил границы воздушного пространства Белоруссии и был принудительно посажен специалистами Вооружённых сил РБ.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», — подчёркивает МИД Белоруссии.

Действия украинских силовиков, управлявших беспилотником, расцениваются как целенаправленные.

Напомним, на полигоне «Брестский» проходит один из эпизодов совместных белорусско-российских военных учений.

«Данными недружественными шагами она (Украина) намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу», — указывает МИД Белоруссии.

В свою очередь, МИД Украины уже заявил, что Киев не причастен к этому инциденту, который называет «очередной провокацией белорусских властей», подыгрывающих «дестабилизационным действиям России».

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Зря скакали?» — Еврокомиссии неизвестна дата принятия Украины в ЕС