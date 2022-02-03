* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши ликвидирован в Сирии, говорится в опубликованном 3 февраля заявлении американского президента Джо Байдена.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении сказано, что по приказу президента США в северо-западной части Сирии американскими военными успешно проведена контртеррористическая операция.

В результате этой операции убит главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Курейши. При этом никто из американских военных не погиб, сказано в документе.

Напомним, ранее об успешном проведении операции по борьбе с террористами в Сирии сообщили в Пентагоне.

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