Байден объявил, что выполнено его распоряжение: в Сирии убит главарь ИГ*
* ИГ — запрещённая в России организация
Вашингтон, 3 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши ликвидирован в Сирии, говорится в опубликованном 3 февраля заявлении американского президента Джо Байдена.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
В заявлении сказано, что по приказу президента США в северо-западной части Сирии американскими военными успешно проведена контртеррористическая операция.
В результате этой операции убит главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Курейши. При этом никто из американских военных не погиб, сказано в документе.
Напомним, ранее об успешном проведении операции по борьбе с террористами в Сирии сообщили в Пентагоне.