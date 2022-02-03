Тверь, 3 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Два года исполняется с момента запуска новой транспортной модели «Транспорт Верхневолжья» в Тверской области 3 февраля. Губернатор Игорь Руденя поздравил коллектив компании-перевозчика «Верхневолжское АТП» с этой датой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Лучшим работникам предприятия были вручены награды.

Пресс-служба правительства Тверской области Автобусы

«Вот уже два года «Транспорт Верхневолжья» работает в нашем регионе. За это время жители оценили высокое качество перевозок. После Твери и Калининского района новую модель распространили на Ржевскую, Старицкую, Зубцовскую, Кимрскую агломерации. Через месяц она начнет работу в Конаковском районе. Новый общественный транспорт является комфортным, безопасным и современным. Сегодня наш опыт перенимают другие субъекты России. Это заслуга всех, кто трудится на предприятии», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также ответил на вопросы сотрудников АТП. В частности, они спросили об обеспечении комфортных подъездов к остановочным комплексам, их расчистки от снега. Губернатор ответил, что администрации города Твери будет дано поручение усилить эту работу. Также вопросы касались ремонта улиц Паши Савельевой и Хромова в областном центре, участка дороги от деревни Новое село до поселка Приволжский в Кимрском районе, моста через реку Большая Лоча в Ржевском районе. Глава региона отметил, что в 2022 году планируется провести работы по приведению в порядок этих участков. Отвечая на вопрос о развитии инфраструктуры для любителей футбола, глава региона сообщил о строительстве в ближайшие годы футбольного манежа в Заволжском районе Твери.

Тверская область одним из первых регионов приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок по поручению президента России Владимира Путина. Новая система заработала сначала в Твери и Калининском районе, где сейчас действует 85 маршрутов, затем в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях, сейчас там работает 110 маршрутов. За два годы работы «Транспорта Верхневолжья» пассажиры совершили более 149 миллионов поездок, еженедельный пассажиропоток в среднем составляет 1,6 млн поездок, ежемесячный — 6,2 млн.

Маршруты регулярных перевозок обслуживают транспортные средства 2019−2021 годов выпуска преимущественно большого и среднего класса, оформленные в едином стиле. Автобусы соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло. На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный проезд, предусмотрены школьные абонементы. Широкой популярностью пользуется возможность безналичной оплаты проезда.

Благодаря запуску новой транспортной модели создано около 1500 новых рабочих мест. В штат «Верхневолжского АТП» входит 1139 водителей. На предприятии есть возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством, налажена подготовка будущих специалистов на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса, а также практика студентов на предприятии.

«Мы готовим будущих специалистов уже под конкретные задачи. Например, престижным считается направление «Слесарь по ремонту автомобилей». Акцент делаем на подготовку необходимых сегодня профессий, в том числе для обслуживания автобусов. И студенты знают, что они будут востребованы», — рассказал преподаватель колледжа Павел Жеребин.

Внедрение новой модели отразилось на качестве транспортного обслуживания, снизилось количество безбилетников, сократилось количество ДТП в сфере перевозок Верхневолжья. В условиях пандемии в автобусах соблюдаются усиленные меры дезинфекции.