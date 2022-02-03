3 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Второй по величине город Ярославской области остался без мэра. Будут ли сохранены прямые выборы главы и кто может возглавить Рыбинск — об этом размышляет Алексей Яковлев.

Алексей Яковлев, , 17:14 — REGNUM Неожиданная и добровольная отставка мэра Рыбинска Дениса Добрякова ещё больше усложнила и запутала внутриполитическую ситуацию в Ярославской области.

Витязь на распутье. Михаил Васнецов, 1882 год

В администрации президента регион считается весьма проблематичным, с высоким уровнем протестных настроений. Назначенный в октябре 2021 года врио губернатора Михаил Евраев принял область от Дмитрия Миронова после провальных выборов в Государственную думу, где «Единая Россия» проиграла во всех одномандатных округах и показала один из худших результатов по партийному голосованию. В наследство Евраеву достались конфликт власти с местными элитами, скандальные проекты и разорванные общественные коммуникации.

На этом фоне второй по величине город в области — Рыбинск выглядел островком некой стабильности, где, в отличие от Ярославля, Денис Добряков дважды избирался мэром путём прямого голосования жителей. В городе, отметившем в 2021 году 950-летие, проведены масштабные работы по благоустройству. Власти удалось существенно повысить туристическую привлекательность города, о Рыбинске «заговорили». А Денис Добряков был признан одним из лучших мэров России, став номинантом политической премии «Гамбургский счёт» Российской ассоциации по связям с общественностью.

Денис Добряков Rybinsk.ru

По закону выборы нового мэра Рыбинска должны пройти не позднее июля, предшествуя выборам губернатора области, которые состоятся в сентябре. Отказаться от прямых выборов региональные власти вряд ли решатся. Во-первых, это может привести к взрыву недовольства общественности. Во-вторых, это сложно сделать технически — необходимы изменения в Уставе города, решение городского совета, публичные слушания и т.д.

В этой ситуации для нового руководства области вопрос выбора достойного кандидата на должность мэра Рыбинска становится жизненно важным.

Итак, кто же может претендовать на этот пост?

Поскольку последние выборы мэра Рыбинска прошли совсем недавно, использовать накопленный потенциал попробуют бывшие соперники Дениса Добрякова. Среди них выделяется представитель КПРФ Шакир Абдуллаев. На выборах-2021 он уступил Добрякову всего около 10%, что означает его популярность у рыбинского электората. Отчасти она протестная, но это не снижает возможностей кандидата. В пользу Шакира Кафаровича говорит поддержка его кандидатуры в «ОДК-Сатурн», где он работал раньше. При отсутствии сильных конкурентов шансы Абдулаева победить очень высоки. Однако отдать Рыбинск в руки коммуниста и популиста (на заседаниях облдумы депутат не стесняется в выражениях) региональные власти не могут себе позволить. Это будет означать полный провал новых кураторов внутренней политики в регионе. С учётом того, что после выборов в Государственную думу РФ в Ярославской области существенно усилились справедливороссы, их совместные действия с коммунистами способны окончательно «раскачать лодку» и сделать шансы Михаила Евраева избраться губернатором крайне низкими.

Для противостояния оппозиции власти необходим кандидат, обладающий опытом практической работы, способный обеспечить преемственность, и с минимальным антирейтингом. Последнее становится решающим фактором в условиях скоротечности избирательной кампании.

Шакир Абдуллаев Duma.yar.ru

Один очевидный кандидат уже сидит в кресле исполняющего обязанности. Алексей Рябченков долгое время был «тенью» Дениса Добрякова. Заведовал городским хозяйством, решал проблемы теплоснабжения и городских дорог. То есть Рябченков обладает достаточным опытом для руководства городом. Однако именно сферы, курируемые им, вызывают у жителей Рыбинска больше всего раздражения. Негатив от множества аварий на теплотрассах, неубранных дорог и дворов связывают с не самой эффективной работой Рябченкова. В противостоянии Рябченкова с Абдулаевым результат непредсказуем.

Еще одним кандидатом от власти может стать Константин Долгов. Хорошо разбирающийся как в бизнесе, так и в нюансах власти, Константин Алексеевич явно засиделся в должности председателя местного Совета. Его фамилия мелькала в обсуждениях кандидатов прошедших выборов главы, однако выдвинуться он так ни разу и не рискнул. Из плюсов Долгова можно назвать удивительную устойчивость к внешним форсмажорным обстоятельствам и наличие собственной финансовой базы. Минусов, увы, больше. Это далеко не кристально чистый бэкграунд, отягощенный ошибками молодости, чрезмерная тяга к «торжественным разрезаниям ленточек и дарениям букетов» и отсутствие публичного интереса к жизни городского хозяйства.

Нельзя не упомянуть Ларису Ушакову. Многократный депутат областной думы, популярный человек в Рыбинске, она обладает своим устойчивым электоратом. Умение работать с людьми и большой опыт областного парламентария позволяют Ларисе Юрьевне раз за раз избираться депутатом от «Единой России», однако на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ она проиграла Анатолию Грешневикову. Кроме того, не будем забывать, что женщина ещё не руководила Рыбинском. На выборах ей придётся убедить избирателей, что она ничем не хуже харизматичных, волевых хозяйственников — Ласточкина и Добрякова. Её кандидатуру может не воспринять техническая интеллигенция города, которой мало одного эмоционального фона и которая желает видеть во главе интеллектуального лидера.

Интересным вариантом выхода из ситуации может быть появление не столь очевидного кандидата. Например, Дмитрий Рудаков, работавший первым замом Дениса Добрякова с 2016 по 2019 год. Его называли «звездой» команды бывшего главы и движителем всех ярких проектов, сработавших в полной мере уже после его ухода в ПАО «Россети» в Санкт-Петербург. Деятельность Рудакова связывают с реконструкцией Карякинского сада, восстановлением старого центра города, реализацией идеи старинных вывесок и прочего. Рудаков курировал большой блок вопросов, включающий финансы, экономику, архитектуру, городское хозяйство. Его воспринимали директора крупных предприятий, малого бизнеса, любили местные краеведы. Да, Рудакова не было в Рыбинске 4 года. Однако напомнить о себе у Дмитрия Станиславовича ещё есть время. Вот только захочет ли он сам вернуться в Рыбинск с ну очень хорошей работы в Северной столице?

Дмитрий Рудаков Пресс-служба администрации Рыбинска

В качестве других возможных кандидатов можно назвать Александра Сивкова и Марину Степанову. Оба — местные депутаты, имеют неплохие электоральные позиции, активны, профессионально вполне пригодны. Но у первого устойчивый имидж «коммунальщика», из которого выбраться трудно, но можно. А Марина Степанова, обладая явно незаурядными способностями, пока популярна в основном в локальном Заволжье.

В заключение надо отметить, что от борьбы за пост мэра Рыбинска не откажутся недавние триумфаторы выборов в ГД РФ — лидеры «Справедливой России», которые пока не обозначили своих намерений.

Какое решение примут ответственные лица на Советской площади в Ярославле и Старой площади в Москве — неизвестно. Остаётся лишь надеяться, что они не наступят на грабли, пригласив очередного «варяга».

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