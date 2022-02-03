* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши убит в результате удара США в Сирии. Об этом сообщил 3 февраля президент США Джозеф Байден, передаёт The Washington Post.

Сирия

«Вчера вечером по моему указанию вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников, а также сделать мир более безопасным. Благодаря храбрости наши военных мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши — лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наши американцы благополучно вернулись после операции», — заявил глава Белого дома.

Ранее в Пентагоне сообщили, что командование специальных операций министерства обороны США провело «успешную» контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. При этом за ударом американского спецназа последовали сообщения с места о том, что несколько гражданских лиц, включая детей, могли быть убиты или ранены.

Издание The Washington Post отмечает, что по сообщениям группы «Белые каски», неправительственной организации в Сирии, на данный момент найдено 13 тел погибших, включая тела шести детей и четырех женщин. Добровольцы также оказали помощь жителю близлежащего района и маленькой девочке, вся семья которой была убита.

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