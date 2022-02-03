Минск, 3 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Белорусский рэпер Макс Корж выложил репортаж со своего концерта в Москве. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 3 февраля.

Free-Photos Концерт

Известно, что концерт состоялся 31 августа 2019 года, а количество его посетителей остановилось на отметке в 35 тыс. человек. Это выступление стало самым масштабным для Макса Коржа на территории России.

Напомним, что 17 декабря 2021 года состоялась премьера нового альбома Макса Коржа под названием «Психи попадают в топ». Пластинка включила в себя 19 новых треков и стала первым выпущенным проектом артиста за четыре года.