Ярославль, , 16:25 — REGNUM В Ярославле в этом году благоустроят две общественные территории и завершат ремонт тех объектов, которые не сдали в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэра Ярославля.

Юбилейный парк City-yaroslavl.ru

Градоначальник в соцсетях сообщил, что в городе продолжатся работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Будут комплексно отремонтированы парк «Рабочий сад» в Красноперекопском районе и парк Судостроителей во Фрунзенском. Проектно-сметная документация уже готова и прошла государственную экспертизу. Кроме того, при наступлении благоприятных погодных условий возобновим работы по благоустройству Юбилейного парка и территории Озёрной гривки. Ремонт на этих объектах будет доведён до конца в полном объёме. Эти значимые объекты для города и любимые места отдыха горожан будут сделаны качественно и предстанут для ярославцев в новом виде», — заявил Владимир Волков.

Юбилейный парк и общественную территорию «Озерная гривка» пытались доделывать в декабре 2021 года, но в итоге из-за погодных условий работы были перенесены на весну 2022 года. Работы будут вести те же самые подрядчики: в Юбилейном — ООО «Ярдорремстрой», в Заволжском районе — предприниматель Вадим Арефьев.

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