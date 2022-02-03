Ливерпуль, Великобритания, , 16:23 — REGNUM 41-летний экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул покинул тренерский штаб «пенсионеров» и присоединился к команде Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Об этом 3 февраля в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Фрэнк Лэмпард Chelseafc.com

На данный момент «Эвертон», одержав лишь пять побед после двадцати туров и набрав девятнадцать очков, занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Лучший бомбардир «ирисок» в этом сезоне — Дэмарай Грэй, забивший шесть мячей в 22-х матчах во всех турнирах.

О назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Эвертона» было объявлено 31 января. Соглашение специалиста с «ирисками» рассчитано на два с половиной сезона до конца июня 2024 года.