Вашингтон, 3 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Sony поможет студии Bungie развивать свои франшизы «в разных направлениях». Об этом 3 февраля написало издание Eurogamer.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

Исполнительный директор Sony Хироки Тотоки заявил, что теперь Bungie сможет развивать свои франшизы (в частности, Destiny) в любимых интересующих студию направлениях. Например, превратить их в фильмы, сериалы или музыку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Sony выделила $1,2 млрд на «удержание» сотрудников Bungie. Из этой суммы разработчики будут получать поощрительные выплаты.